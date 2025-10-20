همزمان با سراسر کشور، جشن ملی همدلی و اهدای جهیزیه به نوعروسان مددجو زیر پوشش بهزیستی خوزستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، استاندار خوزستان در این مراسم گفت: هیچ‌بنایی در اسلام و نزد خداوند متعال نیکوتر و دوست داشتنی‌تر از ازدواج نیست و ما باید در جهت ازدواج جوانان تلاش و همت بیشتری کنیم.

سید محمد رضا موالی زاده با اشاره به اینکه تلاش بهزیستی دراین امر خیر و خداپسندانه قابل تقدیر و تجلیل است، ادامه داد: امروز باید هر چه بیشتر تلاش شود تا کسانی که توان یاب و زیر پوشش نهاد‌هایی همچون بهزیستی هستند خودکفا شوند.

کریمیان، مدیر کل بهزیستی خوزستان نیز با اشاره به اینکه در جشن ملی همدلی مراسم ازدواج ۱۷۶ زوج زیر پوشش این نهاد برگزار شد، ادامه داد: با مشارکت نیکوکاران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر نهاد‌ها ۱۷۶ سری جهیزیه به این نوعروسان اهدا شده است.