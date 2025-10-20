نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح افزایش ظرفیت تصفیه‌خانه گلستان به‌منظور رفع مشکلات کمیت و کیفیت آب آشامیدنی در محلات غرب اهواز درحال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی یوسفی در حاشیه بازدید از طرح‌های آب و فاضلاب اهواز و کارون با اشاره به گلایه‌های مردم از افت فشار و کاهش کیفیت آب در بعضی مناطق اهواز اظهار کرد: یکی از مطالبات جدی شهروندان به‌ویژه در محلات غرب اهواز از جمله گلستان، پردیس، ملاشیه و اکباتان، بهبود کیفیت و پایداری تأمین آب شرب بود.

وی افزود: از دو سال گذشته تلاش کردیم با استفاده از ظرفیت کمیسیون عمران و کمیسیون تلفیق بودجه، منابعی ملی برای جبران تنش آبی پیش‌بینی کنیم، در همین راستا با دعوت از مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور، مشکلات مربوط به افت فشار و کاهش کیفیت آب در غرب اهواز بررسی شد.

یوسفی بیان داشت: بر اساس توافقات صورت‌گرفته، پروژه افزایش ظرفیت تصفیه‌خانه گلستان تعریف شد که شامل تجهیز اسکله برداشت آب خام از رودخانه کارون، نصب الکتروپمپ‌های جدید برای افزایش ظرفیت پمپاژ و بازسازی و بهسازی فیلتر‌های تصفیه است و بیش از ۵۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح اختصاص پیدا کرده است.

نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هرچند آغاز عملیات اجرایی این پروژه با تأخیر همراه شد، اما با پیگیری‌های انجام‌شده و تأمین منابع ملی، روند اجرای آن مجدد فعال شده است تا قبل از فصل گرمای آینده، شهروندان شاهد بهبود محسوس در کیفیت و فشار آب باشند.

وی از احداث خط انتقال سه‌ونیم کیلومتری از تصفیه‌خانه گلستان به مناطق هدف خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از این خط، تأمین آب پایدار برای محلات پردیس، گلستان، اکباتان و ملاشیه محقق خواهد شد.

یوسفی تأکید کرد: با جدیت مدیران آب و فاضلاب اهواز و پیمانکار پروژه، تلاش می‌شود کار در موعد مقرر به پایان برسد تا تابستان آینده شاهد تکرار مشکلات کمبود و افت فشار آب نباشیم.