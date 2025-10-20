به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش و در قالب طرح شهید سلیمانی با عنوان بهینه سازی، احداث و طراحی فضا‌های ورزشی و دانش آموزی با حضور مسئولان شهرستانی چمن مصنوعی دبیرستان شبانه روزی حضرت زینب (س) به نمایندگی دو چمن مصنوعی دیگر افتتاح شد.

رئیس آموزش پرورش شهرستان چرام در آئین افتتاح این سه طرح ورزشی گفت: به نمایندگی از مدرسه شهید اکابری و شهید خلیلی چمن مصنوعی مدرسه دخترانه زینب افتتاح شد

کاووس جانی پور اعتبار هزینه شده این سه چمن مصنوعی را یک میلیارد و سیصد میلیون تومان اعلام کرد و افزود: با افتتاح این سه چمن مصنوعی تعداد زمین‌های چمن مصنوعی در مدارس شهرستان چرام به ۱۰ زمین چمن مصنوعی افزایش یافت.

جانی پور با بیان اینکه احداث دو زمین چمن مصنوعی در مدارس شهرستان چرام در دست اجرا است، اضافه کرد: کار تعمیر و ایمن سازی سالن ورزشی شهدای دانش آموز و دبیرستان امام خمینی چرام با هزینه‌ای بیش از چهارصد و پنجاه میلیون تومان انجام شد.

داریوش پاداش فرماندار شهرستان چرام هم گفت: ورزش در مدارس نقش مهمی در سلامت جسم و ذهن دارد و فواید ورزش برای دانش آموزان شامل افزایش تمرکز یادگیری و تقویت روحیه بالا است.