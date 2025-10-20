نماینده مردم اندیمشک در مجلس گفت: توسعه گردشگری، پرورش ماهی در قفس، تامین آب زمین‌های پایین دست و تولید برق از جمله اهداف ساخت و بهره برداری از سد بالارود اندیمشک است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی ، در نشست شورای کشاورزی با بیان اینکه اندیمشک گلوگاه ورودی خوزستان است، گفت: همه عرصه‌های کشاورزی استان به دلیل حجم بالای کشت، خاک حاصلخیز و آب باکیفیت اهمیت فراوان دارد.

جهانبخش قلاوند با اشاره به سفر سال گذشته رییس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و وزیر جهاد کشاورزی به اندیمشک افزود: این سفر‌ها دارای مصوبه‌های مهمی بود که پیگیری جدی برای اجرایی شدن تمام آنها مورد انتظار است.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای بهره برداری از سد بالارود اندیمشک در دهه فجر امسال ادامه داد: ۱۲ هزار هکتار زمین قابل کشت در پایین دست سد بالارود وجود دارد که اجرای شبکه آبیاری این سد می‌تواند زمینه جهش در اشتغال و تولید را در این شهرستان فراهم کند.

وی تسطیح اراض را گامی مهم برای تثبیت اراضی کشاورزی و جلوگیری از هدر رفت آب دانست و ادامه داد: ۱۰ هزار هکتار از زمین‌های اندیمشک مستعد بهره گیری طرح زراعت چوب است.

اندیمشک بهترین مکان برای ایجاد پایانه صادراتی کشاورزی است

قلاوند گفت: منطقه الوار گرمسیری اندیمشک با اختلاف دمای ۱۰ درجه‌ای با جنوب شهرستان دارای اقلیم متفاوتی است که این موجب شده تا این منطقه ظرفیت‌های مهمی برای احداث مرغداری و دامداری داشته باشد.

وی ادامه داد: اندیمشک با مزیت‌های مهم ترانزیتی و زیرساخت‌های متنوع حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و هوایی، بهترین مکان برای ایجاد پایانه صادراتی کشاورزی خوزستان است.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای تخصیص زمین پایانه صادراتی در این شهرستان بر آغاز هرچه سریعتر عملیات اجرایی این طرح مهم و راهبردی تاکید کرد.

پایانه پرتودهی هسته‌ای محصولات کشاورزی در اندیمشک ایجاد شود

قلاوند با بیان اینکه ظرفیت ایجاد هزاران شغل در اندیمشک با توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی در این شهرستان وجود دارد، گفت: شرکت کشت و صنعت شهد بهشتی که بخش زیادی از زمین‌های مرغوب اندیمشک را در اختیار دارد متاسفانه هیچ اقدامی برای ایجاد صنایع تبدیلی و وابسته کشاورزی انجام نداده است.

وی ادامه داد: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره ارزش افزوده کشاورزی، ایجاد پایگاه مهار آتش مراتع و منابع طبیعی، تاسیس آزمایشگاه کشاورزی و پایانه پرتودهی هسته‌ای محصولات کشاورزی و همچنین ایمن سازی جاده‌های بین مزارع از جمله اولویت‌های کشاورزی اندیمشک است.

انتظار از بانک کشاورزی حمایت فعالانه از کشاورزان است

قلاوند با انتقاد از برخورد قهری با چاه‌های آب کشاورزی فعال در این شهرستان گفت: برخلاف سایر مناطق کشور که به دلیل برداشت آب‌های زیرزمینی با فرونشست مواجه هستند، اندیمشک دارای آبخوان‌های مطلوبی است که این مهم در مطالعات وزارت جهاد کشاورزی نیز تایید شده است.

وی افزود: مجوز احداث چاه و برداشت آب زیرزمینی برای اندیمشک با توجه به مطالعه آبخوان‌های زیرزمینی این شهرستان توسط وزارت جهاد کشاورزی، به زودی صادر می‌شود که این نوید خوبی برای کشاورزان و شهروندان اندیمشک است.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: انتظار از بانک کشاورزی به عنوان حامی بخش کشاورزی این است که در حمایت از کشاورزان و فعالان این بخش فعالانه‌تر عمل کند.