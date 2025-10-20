به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ روابط عمومی انتقال خون گلستان اعلام کرد: بیش از چهار هزار بیمار خاص و نیازمند که در بیمارستان‌های سطح استان بستری هستند، به طور مستمر به تزریق خون و فرآورده‌های خونی نیازمندند.

بر اساس این گزارش ذخایر خونی استان در سه گروه حیاتی O مثبت، A مثبت و A منفی با کاهش چشمگیری مواجه شده و این کمبود می‌تواند مستقیماً بر روند درمان و نجات جان این بیماران تأثیر بگذارد.

روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان گلستان از تمامی افرادی که شرایط اهدا را دارند درخواست کرده است که به مراکز انتقال خون مراجعه و در این امر خداپسندانه مشارکت کنند.

هر واحد خون اهدایی می‌تواند جان چند انسان را در آستانه خطر نجات دهد.

اهدا کنندگان در زمان مراجعه کارت ملی یا کارشناسانی عکس دار به همراه داشته باشند .