پخش زنده
امروز: -
نخستین کیت ایرانی رتبه بندی عسل برای ارزیابی و رتبهبندی عسلها بر اساس خواص دارویی و درمانی در نمایشگاه بینالمللی توانمندیهای اقتصادی ایران و افغانستان در بیرجند رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از رونمایی از نخستین کیت ایرانی رتبهبندی عسل بر اساس خواص دارویی در نمایشگاه بینالمللی توانمندیهای اقتصادی ایران و افغانستان در بیرجند خبر داد و با اشاره به اینکه این کیت برای اولین بار در ایران طراحی شده است، گفت:این کیتها قادر به اندازهگیری شاخصهایی مانند خواص آنتیاکسیدانی، ترکیبات فنولیک، پروتئینها و آنزیمهای عسل هستند که میتوانند عسلها را از نظر خواص دارویی رتبهبندی کنند.
زربان افزود: تا کنون تنها کشور نیوزیلند با عسل مانوکا شاخص MGO را به عنوان معیار سنجش خواص دارویی داشت و موفق به تعریف شاخص جدیدی به نام POD شدهایم که میتواند عسلهای ایرانی را به صورت علمی رتبهبندی کند.
وی گفت: این پروژه حاصل بیش از چهار سال تحقیق و همکاری بیش از ۱۴ محقق در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند است که منجر به انتشار سه مقاله بینالمللی معتبر در سال ۲۰۲۴ شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به نتایج نمونهبرداری از ۲۵۰ نمونه عسل در کشور گفت: بر اساس تحقیقات، بهترین عسل ایران از نظر خواص درمانی متعلق به استان خراسان جنوبی است که میتواند به عنوان یک ظرفیت بزرگ برای توسعه صادرات مطرح شود.
زربان افزود:امیدواریم این فناوری نوین بتواند در سطح بینالمللی مطرح و موجب ارتقای جایگاه عسل ایرانی در بازارهای جهانی شود.