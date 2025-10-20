پخش زنده
کتاب «ابوباران» به قلم زهرا سادات ثابتی روایت خاطرات شهید مدافع حرم مصطفی نجیب، و کاری از انتشارات خط مقدم است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب ابوباران خاطرات شهید مدافع حرم؛ مصطفی نجیب است که مورد توجه مخاطبین بسیاری قرار گرفته، حالا به چاپ شانزدهم رسیده است. بخشِ اولِ کتاب به زندگی این رزمنده قبل از رفتن به سوریه پرداخته است و بخش بعدی مربوط به سالهای حضور او در سوریه و شرح عملیاتهایی است که تیپِ فاطمیون در سوریه انجام دادهاند؛ از جمله عملیاتهای: «مُلَیحه، حندرات، دیرالعدس، تل قرین، بصریالحریر، فتح تدمُر، نُبل و الزهرا، آزادسازی حلب، فتح بوکمال و...» در هر یک از این عملیاتها بخشهای تأثیرگذاری از جنگ و مواجهی رزمندهها و مردم با نیروهای دشمن به چشم میخورد؛ با یک نگاهِ واقعبینانه و به دور از تقدسبخشی.
«نجیب» نام جهادیِ این رزمنده است، مصطفی نجیب دفتردارِ علیرضا توسلی معروف به «ابوحامد» فرمانده و بنیانگذار لشگرِ فاطمیون بودهاند. مصطفی نجیب چه قبل از رفتن به سوریه و چه در سوریه آنقدر زندگی پرفراز و نشیب و پر از اتفاقی داشته است که خواندن خاطراتش خالی از لطف نخواهد بود.
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
پاییز ۱۳۹۵ بود. آن شب، باران ریز و تندی میبارید. خیلی مضطرب بودم. میترسیدم برای همسرم اتفاقی بیفتد. روحانی مقر، وقتی متوجه حال و روزم شد، کمی با حرف هایش آرامم کرد و گفت: دعا زیر باران مستجاب میشود. چرا نمیروی زیر باران و برای همسرت دعا کنی؟
من هم از خدا خواسته روی بام رفتم. صورتم را زیر باران و دست هایم را رو به آسمان گرفتم. هنوز جملهای به زبان نیاورده بودم که احساس کردم دلم قرار گرفته است. از خدا خواستم همسر و مادرم، این سفر را به سلامت بیایند و بروند. با آرامشی عجیب، در حالی که سر تا پا خیس شده بودم، به اتاقم برگشتم.
یک ماه بعد که دخترم به دنیا آمد.
به یاد همان شب بارانی، اسمش را «باران» گذاشتیم.