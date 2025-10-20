به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گفت: با توجه به گسترش روزافزون فناوری هوش مصنوعی و استقبال چشمگیر دانش‌آموزان از این فناوری نوظهور، به‌نظر می‌رسد هوش مصنوعی دیگر تنها یک موضوع دانشگاهی نیست؛ این علم به‌سرعت در حال ورود به زندگی روزمره‌ی نسل جدید است؛ از تلفن‌های همراه و دستگاه‌های هوشمند گرفته تا بازی‌ها، آموزش و حتی تصمیم‌گیری‌های روزانه.

احد توکلی افزود: در همین راستا، دوره‌ی آموزشی مبانی هوش مصنوعی برای دانش‌آموزان با هدف آشنا کردن نسل جدید با نقش بنیادین مهندسی برق به‌عنوان ستون اصلی این دانش بین‌رشته‌ای و نیز پرورش سواد فناورانه در سنین پایه، طراحی و اجرا شده است.

رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه گفت: در این دوره که توسط پژوهشگران دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری گروهی از معلمان مدارس تهران و اعضای انجمن نویسندگان کتاب کودک تدوین شده، دانش‌آموزان مهارت حل مسئله با منطق محاسباتی را فرا می‌گیرند؛ یعنی یاد می‌گیرند هر مسئله را مانند یک الگوریتم، مرحله‌به‌مرحله ببینند، داده‌ها را درک و سازمان‌دهی کنند، از الگو‌ها نتیجه بگیرند، و طبق دستور‌ها تصمیم بگیرند. این همان چیزی است که در آموزش جهانی با نام Computational Thinking (تفکر محاسبانی) شناخته می‌شود.

وی یادآور شد: علاوه بر این، دانش‌آموزان با مفاهیم فنی مهندسی همچون الگوریتم، داده، یادگیری ماشین، شبکه‌های عصبی، بینایی ماشین و پردازش زبان طبیعی به زبانی ساده و تصویری آشنا می‌شوند.

دکتر توکلی در ادامه تصریح کرد: در طراحی این برنامه، علاقه‌مند کردن دانش‌آموزان به رشته‌ی مهندسی برق ــ به‌عنوان یکی از علوم پایه‌ی شکل‌دهنده‌ی هوش مصنوعی ــ مورد توجه ویژه قرار گرفته است. هوش مصنوعی در مرحله‌ی نخست بر پایه‌ی سخت‌افزارها، تراشه‌ها و پردازنده‌هایی شکل می‌گیرد که مهندسان برق آنها را طراحی می‌کنند.

وی گفت: در این دوره به‌صورت ساده برای دانش‌آموزان توضیح داده می‌شود که هوش مصنوعی برای کار کردن، به یک مغز دیجیتال نیاز دارد، و ساخت این مغز دیجیتال در تخصص دانش‌آموختگان مهندسی برق است.

توکلی افزود: این دوره، که در فاز نخست به‌صورت آزمایشی در یکی از مدارس منتخب شهر تهران در حال اجرا است، مورد استقبال دانش‌آموزان و والدین آنان قرار گرفته و برگزارکنندگان امیدوارند بتوانند با برنامه‌ریزی دقیق، این آموزش‌ها را در سطح ملی گسترش دهند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد، فرزندان ایران‌زمین از سنین پایین با مبانی علمی و کاربردی هوش مصنوعی و نقش حیاتی مهندسی برق در این دانش بین‌رشته‌ای آشنا شوند، تا در آینده نه‌تنها مصرف‌کننده بلکه خالق و سازنده‌ی فناوری‌های هوشمند باشند.