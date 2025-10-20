پخش زنده
بهره برداری از دو چمن مصنوعی در شهرستان پلدشت آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بمناسبت هفته تربیت بدنی بهره برداری از دو چمن ورزشی در مدارس سلیمه شهر نازک و مدرسه علوی شهرک ارس شهرستان پلدشت آغاز شد.
رعنا قربانی فرماندار شهرستان پلدشت در حاشیه افتتاح این دو طرح گفت: برای احداث این چمنهای مصنوعی با مشارکت مردم. خیرین و اداره آموزش و پرورش در مجموع مبلغ ۲ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
با بهره برداری از این دو طرح ۲۵۰ دانش آموز از مزایای آنها بهرهمند شدند.