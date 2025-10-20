به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در این پیام گفت: درگذشت جانگداز مادر فداکار و صبور شهیدان، «حاجیه خانم جهان جلیلی» را که همسر گرامی شهید والامقام «علی جلیلی» و مادر شهیدان بزرگوار «محمد و قمر جلیلی» بودند، به جامعه بزرگ ایثارگران استان خوزستان، مردم شهیدپرور مسجدسلیمان و بویژه به بازماندگان این خاندان عزیز و والامقام، صمیمانه تسلیت می‌گویم.

وی افزود: این بانوی بزرگ، در زندگی پربرکت خود، وفاداری به آرمان شهیدان را با صبر و استواری مثال‌زدنی‌اش به منصه ظهور رساند و سال‌ها فراق عزیزانش را با یاد آنان و امید به لقای الهی تاب آورد. اکنون که به فیض عظیم پیوند با فرزندان و همسر شهیدش نائل آمده، بی‌تردید در جوار رحمت واسعه الهی آرمیده است. از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه مغفرت، رحمت و علو درجات، و برای بازماندگان محترم، صبر و اجر جزیل مسألت دارم.