دهیاریها، عاملی مهم در توسعه ورزش روستایی استان یزد
مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد: کمبود اعتبارات وعدم همکاری دهیاریها از چالشهای اصلی توسعه ورزش روستایی است.
هاشمی در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
گفت: در حال حاضر ۴۲ سالن ورزشی روستایی و ۱۰۰ زمین چمن مصنوعی کوچک در روستاهای استان فعال است و همچنین ۶ سالن ورزشی نیمهتمام و ۵ زمین چمن مصنوعی بزرگ در حال احداث هستند.
وی شهرستان تفت را دارای بیشترین سالن ورزشی روستایی دانست و افزود: «تقریباً در تمام روستاهای استان، مکانی برای فعالیتهای ورزشی وجود دارد؛ با این حال کمبود اعتبارات و در برخی موارد، عدم همکاری دهیاریها از چالشهای اصلی توسعه ورزش روستایی است.»
مدیرکل ورزش و جوانان استان، دهیاریها را مهمترین عامل در توسعه ورزش و ارتقای سبک زندگی سالم در روستاها دانست و تأکید کرد: «دهیاران باید ایجاد نهادهای مردمی را در سه محور کلیدی — سبک زندگی سالم، کارآفرینی و خدمات مشاورهای — در اولویت برنامههای خود قرار دهند. دهیاریها میتوانند با بهرهگیری از ظرفیتهای مالی، انسانی و اجتماعی مناطق خود، زمینه شکلگیری سمنهای فعال را فراهم سازند و از حمایتهای اداره کل ورزش و جوانان بهرهمند شوند.»
هاشمی همچنین چهار محور اصلی سیاستگذاری ورزش روستایی را، تدوین تقویم فصلی برای رویدادهای ورزشی منظم، تشکیل کارگروه تحلیل نقاط ضعف و قوت مسابقات با گزارشدهی ماهانه، اعلام عمومی سانسهای رایگان مجتمعهای ورزشی روستایی برای استفاده همگانی، تغییر رویکرد از کمیت به کیفیت و تمرکز بر پرورش تیمهای قدرتمند برای حضور در رقابتهای ملی برشمرد.
وی با تأکید بر اینکه نهادینهسازی فرهنگ ورزش مهمترین چالش پیشروی استان است، گفت: «ورزش باید به بخشی از سبک زندگی مردم تبدیل شود، بهویژه در حوزه اوقات فراغت جوانان که باید از حالت فصلی خارج و به یک جریان مستمر و هدفمند تبدیل شود.»
مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد در پایان خاطرنشان کرد: «موفقیت طرحهای ورزشی استان در گرو عزم عمومی، تعامل بینبخشی و نگاه راهبردی به فرهنگسازی است تا بتوان از ظرفیتهای موجود به بهترین شکل برای ارتقای نشاط اجتماعی در استان استفاده کرد.»
توسعه ورزش در استان یزد با ۱۶۳ میلیارد تومان اعتبار جدید
هاشمی، از اجرای طرحهای گسترده برای توسعه زیرساختهای ورزشی در مناطق مختلف استان خبر داد و گفت: به مناسبت هفته تربیتبدنی و ورزش، ۱۶ طرح ورزشی با اعتباری بالغ بر ۱۶۳ میلیارد تومان در نقاط مختلف استان به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: در یکسال گذشته نیز ۶۴ طرح ورزشی با مجموع اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان در استان یزد افتتاح شده است و هماکنون ۵۴ طرح نیمهتمام ورزشی در دست اجرا قرار دارد.