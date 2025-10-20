پخش زنده
کربلایی منصوره بنانج مادر سرهنگ شهید پاسدار، آزاده و جانباز ۷۰ درصد عباس ابراهیمپور، دار فانی را وداع گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، کربلایی منصوره بنانج مادر سرهنگ شهید پاسدار، آزاده و جانباز ۷۰ درصد عباس ابراهیمپور پساز سالها صبر و تحمل دوری فرزند، بهدلیل کهولت سن و بیماری در سن ۸۳ سالگی دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.
پیکر این مادر شهید، صبح امروز از مقابل سپاه ناحیه لنگرود تشییع و سپس در گلزار شهدای لنگرود، در قسمت والدین شهدا و در جوار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد.
شهید عباس ابراهیمپور در عملیات والفجر ۱۰ در منطقه بانی بنوک حلبچه به درجه رفیع جانبازى نائل آمد و پس از اسارت در اردوگاههای رژیم بعث عراق، در ۲۲ شهریور ۱۳۶۹ آزاد شد.
این آزاده سرافراز ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ بر اثر عوارض شیمیایی و دوران اسارت به یاران شهیدش پیوست.