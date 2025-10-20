تشییع پیکر مادر شهید عباس ابراهیم‌پور در لنگرود تشییع پیکر مادر شهید عباس ابراهیم‌پور در لنگرود تشییع پیکر مادر شهید عباس ابراهیم‌پور در لنگرود تشییع پیکر مادر شهید عباس ابراهیم‌پور در لنگرود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، کربلایی منصوره بنانج مادر سرهنگ شهید پاسدار، آزاده و جانباز ۷۰ درصد عباس ابراهیم‌پور پساز سال‌ها صبر و تحمل دوری فرزند، به‌دلیل کهولت سن و بیماری در سن ۸۳ سالگی دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

پیکر این مادر شهید، صبح امروز از مقابل سپاه ناحیه لنگرود تشییع و سپس در گلزار شهدای لنگرود، در قسمت والدین شهدا و در جوار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد.

شهید عباس ابراهیم‌پور در عملیات والفجر ۱۰ در منطقه بانی بنوک حلبچه به درجه رفیع جانبازى نائل آمد و پس از اسارت در اردوگاه‌های رژیم بعث عراق، در ۲۲ شهریور ۱۳۶۹ آزاد شد.

این آزاده سرافراز ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ بر اثر عوارض شیمیایی و دوران اسارت به یاران شهیدش پیوست.