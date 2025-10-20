سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان قزوین اعلام کرد: بیش از ۵۰۰ برنامه فرهنگی و ورزشی از جمله ارائه خدمات نیم‌بها در باشگاه‌های سلامت پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، پاکدامن در جمع خبرنگاران با اشاره به شعار هفته تربیت‌بدنی، «ورزش، نشاط، همدلی» گفت: باشگاه‌های سلامت خدمات نیم‌بها ارائه دادند تا همه اقشار جامعه بتوانند از امکانات ورزشی بهره‌مند شوند.

وی اضافه کرد: توجه همه‌جانبه دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی به حوزه ورزش، ضرورتی انکارناپذیر است و باید در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد.

پاکدامن با اشاره به حوادث اخیر کشور از جمله جنگ دوازده روزه، گفت: ورزش نه‌تنها عامل نشاط اجتماعی است بلکه نقشی حیاتی در امنیت و آرامش کشور دارد.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان با افتخار از موفقیت‌های اخیر تیم‌های ملی کشتی آزاد، فرنگی و والیبال یاد کرد و افزود: این پیروزی‌ها موجی از امید و شادی را در جامعه تزریق کرده‌اند.

در ادامه، پاکدامن به درخشش عطیه حسینی، تنها بانوی مدال‌آور تاریخ پاراوزنه‌برداری استان قزوین در مسابقات جهانی اشاره کرد و گفت:با هدایت مربی قزوینی، عطیه حسینی موفق شد نشان طلای جهانی را کسب کند. امیدواریم در دوره آینده پارالمپیک، نخستین نماینده زن استان را داشته باشیم.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان، اولویت این اداره را «امیدآفرینی» عنوان کرد و گفت: باید با استفاده از ظرفیت‌های ورزشی، شادی و نشاط را به جامعه تزریق کنیم.

وی همچنین از برگزاری هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر خبر داد و گفت: در آستانه اعزام جوانان به بحرین هستیم و ۲۵ تا ۳۰ نماینده از استان در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت. تاکنون استان قزوین با کسب ۶ مدال، رتبه ششم را در بین ۳۳ استان کشور به دست آورده است.

پاکدامن افزود: ۳۴۰ ورزشکار در دو بخش دختران و پسران به این المپیاد اعزام شده‌اند که حاصل تلاش بی‌وقفه رؤسای شهرستان‌ها و شناسایی ظرفیت‌های محلی است.

پاکدامن همچنین به عملکرد درخشان تیم تنیس روی میز دختران استان در نظرسنجی‌های مردمی اشاره کرد و آن را نشانه‌ای از رشد ورزش بانوان دانست.

وی گردشگری ورزشی را یکی از محور‌های مهم هفته تربیت‌بدنی معرفی کرد و گفت: رشته‌هایی مانند اتومبیل‌رانی، موتورسواری و پاراگلایدر ظرفیت بالایی برای جذب گردشگر دارند. دیروز نیز سومین سایت پروازی استان راه‌اندازی شد.

پاکدامن با اشاره به منابع طبیعی و ظرفیت‌های گردشگری استان، از برنامه‌ریزی برای توسعه ورزش‌های آبی و چوگان خبر داد.