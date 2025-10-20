پیشبینی ۵۰۰ برنامه ورزشی در هفته تربیتبدنی استان قزوین
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان قزوین اعلام کرد: بیش از ۵۰۰ برنامه فرهنگی و ورزشی از جمله ارائه خدمات نیمبها در باشگاههای سلامت پیشبینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، پاکدامن در جمع خبرنگاران با اشاره به شعار هفته تربیتبدنی، «ورزش، نشاط، همدلی» گفت: باشگاههای سلامت خدمات نیمبها ارائه دادند تا همه اقشار جامعه بتوانند از امکانات ورزشی بهرهمند شوند.
وی اضافه کرد: توجه همهجانبه دستگاهها و نهادهای اجرایی به حوزه ورزش، ضرورتی انکارناپذیر است و باید در اولویت برنامهریزیها قرار گیرد.
پاکدامن با اشاره به حوادث اخیر کشور از جمله جنگ دوازده روزه، گفت: ورزش نهتنها عامل نشاط اجتماعی است بلکه نقشی حیاتی در امنیت و آرامش کشور دارد.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان با افتخار از موفقیتهای اخیر تیمهای ملی کشتی آزاد، فرنگی و والیبال یاد کرد و افزود: این پیروزیها موجی از امید و شادی را در جامعه تزریق کردهاند.
در ادامه، پاکدامن به درخشش عطیه حسینی، تنها بانوی مدالآور تاریخ پاراوزنهبرداری استان قزوین در مسابقات جهانی اشاره کرد و گفت:با هدایت مربی قزوینی، عطیه حسینی موفق شد نشان طلای جهانی را کسب کند. امیدواریم در دوره آینده پارالمپیک، نخستین نماینده زن استان را داشته باشیم.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان، اولویت این اداره را «امیدآفرینی» عنوان کرد و گفت: باید با استفاده از ظرفیتهای ورزشی، شادی و نشاط را به جامعه تزریق کنیم.
وی همچنین از برگزاری هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر خبر داد و گفت: در آستانه اعزام جوانان به بحرین هستیم و ۲۵ تا ۳۰ نماینده از استان در این رقابتها حضور خواهند داشت. تاکنون استان قزوین با کسب ۶ مدال، رتبه ششم را در بین ۳۳ استان کشور به دست آورده است.
پاکدامن افزود: ۳۴۰ ورزشکار در دو بخش دختران و پسران به این المپیاد اعزام شدهاند که حاصل تلاش بیوقفه رؤسای شهرستانها و شناسایی ظرفیتهای محلی است.
پاکدامن همچنین به عملکرد درخشان تیم تنیس روی میز دختران استان در نظرسنجیهای مردمی اشاره کرد و آن را نشانهای از رشد ورزش بانوان دانست.
وی گردشگری ورزشی را یکی از محورهای مهم هفته تربیتبدنی معرفی کرد و گفت: رشتههایی مانند اتومبیلرانی، موتورسواری و پاراگلایدر ظرفیت بالایی برای جذب گردشگر دارند. دیروز نیز سومین سایت پروازی استان راهاندازی شد.
پاکدامن با اشاره به منابع طبیعی و ظرفیتهای گردشگری استان، از برنامهریزی برای توسعه ورزشهای آبی و چوگان خبر داد.
امین اسلامی صدر، معاون امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان استان قزوین، از کسب رتبه برتر این استان در حوزه مشارکتهای مردمی در ایام هفته تربیتبدنی خبر داد و این موفقیت را حاصل تلاش جمعی جوانان، سازمانهای مردمنهاد و دستگاههای اجرایی استان دانست.
توسعه خدمات مشاوره ازدواج و جوانی جمعیت
اسلامی صدر معاون امور جوانان ادارهکل ورزش و جوانان استان هم در راستای ارتقاء سلامت خانواده و تحکیم بنیان آن، از افتتاح دو مرکز تخصصی مشاوره ازدواج در هفته تربیتبدنی خبر داد.
وی افزود: در حال حاضر، ۲۰ مرکز تخصصی مشاوره ازدواج در استان فعال هستند که در هفته تربیتبدنی، با همکاری خانواده بزرگ ورزش و جوانان، خدمات مشاورهای رایگان به عموم مردم ارائه خواهند داد.
وی همچنین یکی از برنامههای مهم این هفته را برگزاری «دوره تربیت مدرس جوانی جمعیت» با حضور اساتید برجسته کشوری عنوان کرد که با هدف ارتقاء آگاهی و توانمندسازی فعالان حوزه جوانان برگزار میشود.
معاون امور جوانان به برنامههای ویژه برای دانشجویان اشاره کرد و گفت: در قالب برنامههای فرهنگی، جلساتی با دانشگاهها برگزار شده و تورهای گردشگری برای دانشجویان جدیدالورود با حمایت مالی و همکاری معاونت فرهنگی دانشگاهها در حال اجرا است.
اسلامی صدر از انتشار فراخوان برای ثبت طرحهای کارآفرینی جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله خبر داد.
وی تأکید کرد: علاقهمندان میتوانند با مراجعه به سایت وزارت ورزش و جوانان، طرحهای خود را بارگذاری کنند و در صورت تأیید، تا سقف ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات حمایتی به کارآفرینان جوان اختصاص خواهد یافت.