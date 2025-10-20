

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا مرتاضی نماینده پنچاک سیلات کشورمان پس از پیروزی در مبارزه نخست مقابل حریف بحرینی، در دیدار پایانی مقابل تمیر بیک از قرقیزستان با نتیجه ۲۳ بر ۴ بازنده شد و به نشان برنز این رقابت‌ها بسنده کرد.

نازنین فاطمه کلاسنگیانی نیز روز گذشته با شکست برابر حریف فیلیپینی حذف شده بود تا بدین ترتیب پرونده تیم ملی دو نفره پنجاک سیلات کشورمان با کسب یک مدال برنز بسته شود.