به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان زنجان اعلام کرد: آب برخی مناطق زنجان دروز سه‌شنبه قطع خواهد شد.

این قطعی که به منظور اجرای عملیات تعمیر و تعویض شیر فشار شکن انجام می شود، از ساعت ۲۲:۰۰ روز دوشنبه ۲۸ مهرماه آغاز شده و تا ساعت ۰۶:۰۰ صبح روز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

مناطق تحت تأثیر این عملیات شامل شهرک‌های مهرآرا و شهرآرا، کوی سعیدیه، خیابان‌های ۱۷ شهریور، فرودگاه و درمانگاه، و همچنین آپارتمان‌های رضوان و ۲۲ بهمن هستند.

شرکت آب و فاضلاب استان از شهروندان درخواست کرد تا با توجه به این برنامه زمان‌بندی شده، اقدامات لازم را انجام دهند.