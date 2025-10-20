پخش زنده
روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان زنجان از قطعی آب در برخی مناطق زنجان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان زنجان اعلام کرد: آب برخی مناطق زنجان دروز سهشنبه قطع خواهد شد.
این قطعی که به منظور اجرای عملیات تعمیر و تعویض شیر فشار شکن انجام می شود، از ساعت ۲۲:۰۰ روز دوشنبه ۲۸ مهرماه آغاز شده و تا ساعت ۰۶:۰۰ صبح روز سهشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.
مناطق تحت تأثیر این عملیات شامل شهرکهای مهرآرا و شهرآرا، کوی سعیدیه، خیابانهای ۱۷ شهریور، فرودگاه و درمانگاه، و همچنین آپارتمانهای رضوان و ۲۲ بهمن هستند.
شرکت آب و فاضلاب استان از شهروندان درخواست کرد تا با توجه به این برنامه زمانبندی شده، اقدامات لازم را انجام دهند.