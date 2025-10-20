به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رئیس ستاد انتخابات آذربایجان‌غربی با اعلام اینکه هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور در استان برگزار خواهد شد، گفت: همچنین انتخابات میان‌دوره‌ای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه نقده و اشنویه به‌صورت همزمان با این انتخابات برگزار می‌شود.

رسول مقابلی با بیان اینکه تمهیدات و آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات شورا‌ها در کلیه شهر‌ها و روستا‌های واجد شرایط در آذربایجان غربی وجود دارد افزود: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده توسط ستاد انتخابات کشور، انتخابات سال آتی به‌صورت تمام‌الکترونیک برگزار خواهد شد و از دستگاه‌های الکترونیک برای احراز هویت و اخذ و شمارش رأی استفاده می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر رعایت اصول شفافیت، قانون‌مداری، بی‌طرفی و امنیت در تمام مراحل انتخابات، خاطرنشان کرد: برگزاری الکترونیک انتخابات موجب افزایش اعتماد عمومی، شفافیت در فرآیند رأی‌گیری، حذف خطا‌های انسانی و تسریع در اعلام نتایج خواهد شد.