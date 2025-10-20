مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی گفت: ارزش گندمهای خریداری شده ۳ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان بوده که بخش عمدهای از آن تا پایان شهریورماه به کشاورزان پرداخت شد و مابقی نیز با پیگیریهای انجامشده، روز گذشته بهطور کامل تسویه گردید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل غلهو خدمات بازرگانی استان مرکزی با اشاره به روند خرید گندم از ابتدای خردادماه گفت: فصل خرید گندم در سال جاری همچون سالهای گذشته از خرداد ماه آغاز و تا پایان شهریور ماه با موفقیت به پایان رسید.
غلامرضا ملکی با اشاره به فعالیت ۳۱ مرکز برای تحویل و خرید گندم در نقاط مختلف استان افزود: طی این چهار ماه، حدود ۱۷۰ هزار تُن گندم از ۱۸ هزار و ۷۰۰ کشاورز در استان خریداری شد.
او با اشاره به پرداخت بهای گندم خریداریشده، عنوان کرد: ارزش گندمهای خریداری شده ۳ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان بوده که بخش عمدهای از آن تا پایان شهریورماه به کشاورزان پرداخت شد و مابقی نیز با پیگیریهای انجامشده، روز گذشته بهطور کامل تسویه گردید.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی ابراز داشت: به دلیل خشکسالی و کاهش تولید، میزان خرید گندم در سال جاری کاهش یافت؛ بهگونهای که سال گذشته حدود ۴۴۰ هزار تُن گندم از کشاورزان خریداری شده بود.