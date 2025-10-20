پخش زنده
بازیکن تیم فوتبال سپاهان گفت: همه اعضای تیم میدانیم باید نتیجه خوبی در این ۲ بازی بگیریم، وقتی در سپاهان هستید محکوم به بردن هستید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امید نورافکن بازیکن تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پیش از دیدار با آخال ترکمنستان اظهار داشت: مسئله مهمی که به تیم کمک میکند این است که ۲۹ مهر و ۱۳ آبان با آخال بازی داریم و تکلیف صعود مشخص میشود.
وی ادامه داد: همه اعضای تیم میدانیم باید نتیجه خوبی در این ۲ بازی بگیریم، بازی در اصفهان برگزار میشود که کمک میکند البته از نظری تحت فشار هستیم، وقتی در سپاهان هستید محکوم به بردن هستید.
نورافکن تصریح کرد: سپاهان در بازیهای آسیایی همیشه خوب بوده است، در این ۲ بازی و بازی آخر با اردن، به دنبال صدرنشینی در گروه هستیم، کار به دومی بکشد، نیاز به تفاضل گل داریم و بچهها همه میدانند.