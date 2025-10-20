ششمین همایش بین‌المللی و چهاردهمین کنگره ملی زیست‌فناوری ایران با حضور شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوران و مراکز نوآور برگزار می‌شود تا جدیدترین دستاورد‌های علمی و صنعتی کشور در حوزه زیست‌فناوری معرفی و عرضه شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ششمین همایش بین‌المللی و چهاردهمین کنگره ملی بیوتکنولوژی ایران با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از ۳۰ مهر تا دوم آبان ۱۴۰۴ در مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر برگزار می‌شود.

این همایش یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های علمی و فناورانه کشور در حوزه زیست‌فناوری است که امسال با تمرکز ویژه بر ظرفیت‌ها و دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور ایرانی برگزار خواهد شد.

در این رویداد، ده‌ها شرکت دانش‌بنیان و استارتاپ فعال در زمینه‌های مختلف زیست‌فناوری از جمله مهندسی ژنتیک، ویرایش ژنوم، فناوری‌های اُمیکس، بیوانفورماتیک، زیست‌داروها و فناوری‌های کشاورزی زیستی حضور دارند. این شرکت‌ها قرار است جدیدترین محصولات، تجهیزات، سامانه‌ها و خدمات فناورانه خود را معرفی کنند و برای همکاری‌های بین‌المللی و انتقال فناوری مذاکره کنند.

هدف اصلی این رویداد، ایجاد بستری واقعی برای پیوند میان «دانش و بازار» است. حضور شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز نوآور، پژوهشگاه‌ها و سرمایه‌گذاران در کنار یکدیگر، زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های تجاری جدید و توسعه فناوری‌های راهبردی در حوزه زیست‌فناوری خواهد بود.

در کنار نشست‌های علمی و تخصصی، بخش نمایشگاهی این همایش به‌طور ویژه به معرفی توانمندی‌های شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان اختصاص یافته است. این شرکت‌ها ضمن ارائه دستاوردهای خود، در کارگاه‌ها و پنل‌های تخصصی نیز حضور خواهند داشت تا درباره چالش‌ها و فرصت‌های توسعه زیست‌فناوری در کشور به گفت‌وگو بپردازند.

در محورهای علمی این رویداد، موضوعاتی همچون زیست‌شناسی مصنوعی، بیوانفورماتیک، هوش مصنوعی در زیست‌فناوری و توسعه زیست‌فناوری‌های پزشکی و کشاورزی پیشرفته مطرح است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در جریان این همایش امکان تعامل مستقیم میان محققان، شرکت‌های فناور و نهادهای حاکمیتی برای تدوین مسیرهای همکاری و سیاست‌های پشتیبان نیز فراهم خواهد شد.