۲۷ زندانی زندان مرکزی لاکان رشت با استفاده از امتیازات و ارفاقات قانونی با حضور رییس کل دادگستری گیلان از زندان آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ ۲۷ زندانی با استفاده از امتیازات و ارفاقات قانونی، در جریان بازدید رئیس کل دادگستری گیلان به همراه دادستان مرکز استان از زندان مرکزی لاکان رشت آزاد شدند و به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
مجید الهیان رئیس کل دادگستری گیلان به همراه جمعی از مدیران دستگاه قضا، ضمن بازدید از بخشهای مختلف زندان مرکزی لاکان رشت ، دیدار چهره به چهره با زندانیان و شنیدن مشکلات آنها، دستورات لازم را برای بررسی دقیق پروندهها و ارائه راهکارهای قانونی برای تسهیل وضعیت قضایی زندانیان صادر کرد.
وی در ادامه این بازدید، در محفل انس با قرآن زندانیان شرکت کرد و گفت: قرآن کتاب هدایت و آرامش است که میتواند مسیر بازگشت و اصلاح را برای انسان هموار سازد.
رئیس کل دادگستری گیلان، هدف از زندانی شدن مجرمان را بازسازی شخصیت و بازگشت شرافتمندانه آنها به جامعه عنوان کرد و گفت: این امر با تاسی گرفتن از قرآن کریم امکان پذیر میشود.
مجید الهیان با اشاره به اجرای برنامههای آموزشی قرآن کریم در زندان و تاثیر معنوی آن بر روند اصلاح مجرمان، افزود: زندانیانی که با قرآن مأنوس و برای حفظ آن تلاش کنند، از ارفاقات قانونی لازم برخوردار خواهند شد.