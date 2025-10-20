پخش زنده
در دیدار جمعی از ورزشکاران، مربیان و هیئتهای ورزشی شهرستان ماکو با فرماندار این شهرستان، بر ضرورت احیای فرهنگ ورزش و ترویج بازیهای بومیمحلی بهعنوان بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی منطقه تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛در این دیدار شهلا تاجفر فرماندار شهرستان ماکو با تأکید بر نقش بیبدیل ورزش در سلامت جسم و روان جامعه، گفت: متأسفانه فضای مجازی جایگزین فعالیتهای فیزیکی شده و ساعات ورزش در مدارس به فوقبرنامههای درسی مانند ریاضی و علوم اختصاص یافته است که این امر نیازمند بازنگری جدی در نگاه تربیتی و آموزشی است.
وی با اشاره به تأکید دین مبین اسلام بر ورزش، افزود: پیامبر گرامی اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) بر سه ورزش تیراندازی، شنا و سوارکاری سفارش کردهاند و این خود نشانهای از اهمیت تندرستی و پرورش روحیه شجاعت در آموزههای دینی ماست.
فرماندار ماکو با ابراز نگرانی از کمرنگ شدن روابط اجتماعی و خانوادگی در عصر دیجیتال، اظهار داشت: امروز روابط در خانوادهها سرد شده و کودکان ما کمتر با مفاهیمی، چون همکاری، تعاون و شکست آشنا هستند لذا احیای بازیهای بومیمحلی در مدارس شهرستان میتواند به بازسازی پیوندهای اجتماعی و تقویت روحیه جمعگرایی کمک کند.
تاجفر در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به دغدغههای ورزشکاران، بیان کرد: باید از قهرمانان و استعدادهای ورزشی حمایت شود.
وی افزود: لازم است برای همه اقشار جامعه از جمله بانوان، سالمندان و نوجوانان برنامههای ورزشی منظم و متناسب طراحی شود و همچنین ورزش صبحگاهی مسئولان شهرستان باید بهصورت جدی پیگیری و نهادینه گردد.