در دیدار جمعی از ورزشکاران، مربیان و هیئت‌های ورزشی شهرستان ماکو با فرماندار این شهرستان، بر ضرورت احیای فرهنگ ورزش و ترویج بازی‌های بومی‌محلی به‌عنوان بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی منطقه تأکید شد.

توجه به دغدغه‌های ورزشکاران؛ احیای ورزش همگانی و بازگشت نشاط اجتماعی به جامعه ماکو

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛در این دیدار شهلا تاج‌فر فرماندار شهرستان ماکو با تأکید بر نقش بی‌بدیل ورزش در سلامت جسم و روان جامعه، گفت: متأسفانه فضای مجازی جایگزین فعالیت‌های فیزیکی شده و ساعات ورزش در مدارس به فوق‌برنامه‌های درسی مانند ریاضی و علوم اختصاص یافته است که این امر نیازمند بازنگری جدی در نگاه تربیتی و آموزشی است.

وی با اشاره به تأکید دین مبین اسلام بر ورزش، افزود: پیامبر گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) بر سه ورزش تیراندازی، شنا و سوارکاری سفارش کرده‌اند و این خود نشانه‌ای از اهمیت تندرستی و پرورش روحیه شجاعت در آموزه‌های دینی ماست.

فرماندار ماکو با ابراز نگرانی از کم‌رنگ شدن روابط اجتماعی و خانوادگی در عصر دیجیتال، اظهار داشت: امروز روابط در خانواده‌ها سرد شده و کودکان ما کمتر با مفاهیمی، چون همکاری، تعاون و شکست آشنا هستند لذا احیای بازی‌های بومی‌محلی در مدارس شهرستان می‌تواند به بازسازی پیوند‌های اجتماعی و تقویت روحیه جمع‌گرایی کمک کند.

تاج‌فر در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به دغدغه‌های ورزشکاران، بیان کرد: باید از قهرمانان و استعداد‌های ورزشی حمایت شود.

وی افزود: لازم است برای همه اقشار جامعه از جمله بانوان، سالمندان و نوجوانان برنامه‌های ورزشی منظم و متناسب طراحی شود و همچنین ورزش صبحگاهی مسئولان شهرستان باید به‌صورت جدی پیگیری و نهادینه گردد.