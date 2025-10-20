پخش زنده
امروز: -
کارنامه متقاضیان آزمون ورودی دورههای کارشناسیارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ در سامانه جامع آزمون کارشناسیارشد سازمان سنجش آموزش کشور در دسترس قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کارنامه متقاضیان آزمون ورودی دورههای کارشناسیارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ در سامانه جامع آزمون کارشناسیارشد سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی https://register۱.sanjesh.org/nrgarshad۴۰۴ در دسترس قرار گرفت.
کارنامه حاوی اطلاعات لازم، رتبه متقاضی و آخرین رتبه پذیرفتهشده در سهمیه مربوط در کدرشتهمحلهای انتخابی تا نقطه قبولی فرد است.
در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴، از میان ۵۲۱ هزار و ۴۲۰ متقاضی شرکت کننده تعداد ۲۷۵ هزار ۲۶ متقاضی زن و ۲۴۶ هزار ۳۹۴ متقاضی مرد در ۶ گروه آزمایشی و ۱۳۲ کدرشته به رقابت پرداختند.
نتایج اولیه آزمون در ۹ خردادماه ۱۴۰۴ منتشر شد و از ۵۲۱ هزار نفر متقاضی در مجموع ۳۷۶ هزار و ۸۸۷ نفر حداقل در یک کد گرایش در دورههای روزانه، روزانه غیردولتی، نوبت دوم، پیام نور، غیردولتی و غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، مجازی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی مجاز به انتخاب رشته شدند.
نتایج نهایی به همراه اسامی پذیرفتهشدگان نهایی آزمون ورودی دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ اعلام شد و از میان بیش از ۱۸۰ هزار نفر داوطلب که انتخاب رشته کردند در نهایت ۱۳۶ هزار نفر پذیرفته شدهاند که ۶۴ هزار و ۱۵۶ نفر زن و ۷۱ هزار و ۹۷۳ نفر مرد هستند.