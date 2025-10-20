به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کارنامه متقاضیان آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ در سامانه جامع آزمون کارشناسی‌ارشد سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی https://register۱.sanjesh.org/nrgarshad۴۰۴ در دسترس قرار گرفت.

کارنامه حاوی اطلاعات لازم، رتبه متقاضی و آخرین رتبه پذیرفته‌شده در سهمیه مربوط در کدرشته‌محل‌های انتخابی تا نقطه قبولی فرد است.

در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۴، از میان ۵۲۱ هزار و ۴۲۰ متقاضی شرکت کننده تعداد ۲۷۵ هزار ۲۶ متقاضی زن و ۲۴۶ هزار ۳۹۴ متقاضی مرد در ۶ گروه آزمایشی و ۱۳۲ کدرشته به رقابت پرداختند.

نتایج اولیه آزمون در ۹ خردادماه ۱۴۰۴ منتشر شد و از ۵۲۱ هزار نفر متقاضی در مجموع ۳۷۶ هزار و ۸۸۷ نفر حداقل در یک کد گرایش در دوره‌های روزانه، روزانه غیردولتی، نوبت دوم، پیام نور، غیردولتی و غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، مجازی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی مجاز به انتخاب رشته شدند.

نتایج نهایی به همراه اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ اعلام شد و از میان بیش از ۱۸۰ هزار نفر داوطلب که انتخاب رشته کردند در نهایت ۱۳۶ هزار نفر پذیرفته شده‌اند که ۶۴ هزار و ۱۵۶ نفر زن و ۷۱ هزار و ۹۷۳ نفر مرد هستند.