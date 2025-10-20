پخش زنده
اعضای مجمع ایثارگران و انجمن شورای اسلامی شهرستان با فرماندار ماکو دیدار و درباره اهمیت تبیین ارزشهای انقلاب و حمایت از جامعه ایثارگران گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛شهلا تاجفر فرماندار شهرستان در این دیدار ایثارگران و جانبازان را یادگاران شهدا خواند و تأکید کرد: امنیت و آرامش حاکم در ایران زبانزد عام و خاص است و این مهم مرهون ایثار و گذشت شما عزیزان است.
وی با اشاره به وجود برخی آسیبها در جامعه، خاطرنشان کرد: وجود این مشکلات نشاندهنده کمتوجهی به جهاد تبیین است و لازم است عملکرد دستگاهها در انعکاس خدمات و مقابله با جریانهای معاند که در صدد تضعیف دستاوردهای کشور هستند، تقویت شود.
فرماندار ماکو همچنین بر حمایت و توانمندسازی جامعه ایثارگران و خانوادههای شهدا تأکید کرد و گفت: خدمت به جامعه بزرگ ایثارگران باید افتخار باشد، نه صرفاً یک عملکرد اداری.
وی ادامه داد: تداوم امنیت، حفظ استقلال و صیانت از نظام و انقلاب، وظیفه همه ماست و این مهم با حضور فعال ایثارگران و جانبازان در مسیر جهاد تبیین تحقق مییابد.