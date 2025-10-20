به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، دکتر نوری‌شادکام از آغاز فرایند ثبت‌نام دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد خبر داد و گفت: امسال حدود هزار و ۲۰۰ دانشجو شامل ۸۰۰ دختر و ۴۰۰ پسر در ۳۰ رشته و مقطع تحصیلی از کاردانی تا دکترای حرفه‌ای پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی از طریق کنکور سراسری وارد این دانشگاه می‌شوند.

دکتر نوری‌شادکام در بازدید از محل ثبت‌نام دانشجویان اظهار کرد: «دانشجویان ابتدا مدارک خود را به‌صورت الکترونیکی در سامانه دانشگاه بارگذاری می‌کنند و سپس در محل ثبت‌نام، ضمن آشنایی با واحد‌های مختلف دانشگاه و کانون‌های دانشجویی، راهنمایی‌های لازم را دریافت می‌کنند. همچنین مدارکی مانند کارت دانشجویی و کارت تغذیه در همین مرحله به آنها ارائه می‌شود.»

وی هدف از اجرای این برنامه را ایجاد فضایی صمیمی و پشتیبان برای دانشجویان تازه‌وارد و والدین آنها دانست و افزود: «این طرح فرصتی است تا دانشجویان در بدو ورود با ساختار دانشگاه و مسیر تحصیلی خود آشنا شوند و تجربه‌ای خوشایند از نخستین روز حضور در دانشگاه داشته باشند.»

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اشاره به جایگاه علمی این مرکز افزود: «دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی از برترین دانشگاه‌های کشور در سه حوزه آموزش، درمان و پژوهش است. امسال هفت نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه در فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند و دانشگاه در حوزه تحقیقات رتبه دوم کشور را کسب کرده است.»

وی تصریح کرد: «این دانشگاه با برخورداری از ۱۰۷ رشته تحصیلی در مقاطع مختلف از کارشناسی تا دکتری تخصصی و فلوشیپ، یکی از مراکز پیشرو در تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه سلامت محسوب می‌شود.»

دکتر نوری‌شادکام همچنین با اشاره به توانمندی‌های درمانی دانشگاه گفت: «در حوزه‌های پیوند اعضا، درمان ناباروری و بیماری‌های قلبی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در ردیف مراکز برتر کشور قرار دارد و خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی ارزشمندی به بیماران ارائه می‌کند.»

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: «دانشجویان جدید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه، در آینده به خدمتگزاران شایسته مردم و نظام سلامت کشور تبدیل شوند.»