عزیز انامحمدوف گفت: فردا با تمام قوا بازی می‌کنیم و هدف‌مان تنها موفقیت تیم‌مان نیست، بلکه می‌خواهیم با ارائه بازی‌های باکیفیت، سهمی در ارتقای سطح فوتبال آسیا داشته باشیم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، عزیز انامحمدف در نشست خبری پیش از بازی تیم‌های آخال ترکمنستان و سپاهان اظهار داشت: درباره تاکتیکمان الان نمی‌توانم صحبت کنم و فردا پس از دیدار وضعیت ما را خواهید دید.

وی تصریح کرد: سلام به برادرانمان در ایران؛ ما خیلی خوشحالیم که در اصفهان هستیم در این شهر میزبانی می‌کنیم.

سرمربی آخال افزود: از لحاظ تاکتیکی و تکنیکی آماده‌ایم و تمام تلاش ما کسب بهترین نتیجه است.

انامحمدف اضافه کرد: تیم ما با تمام قوا مقابل سپاهان به میدان خواهد رفت.

بازیکن تیم آخال ترکمنستان نیز در این نشست خبری گفت: سپاهان ملی پوش‌های زیادی دارد و بازیکنان پرتغالی و گرجستانی نیز برای سپاهان بازی می‌کنند، اما ما برای رویارویی با آنان انگیزه داریم و آماده‌ایم.

المان تقیف ادامه داد: سپاهان نسبت به ما بازیکنان گران تری دارد و از لحاظ ترانسفرمارکت از ما بالاترند.

وی تصریح کرد: به سه امتیاز می‌اندیشیم و به نفرات مستعد و جوان خود اعتماد داریم.

به گزارش ایرنا، سپاهان ایران و آخال ترکمنستان در چهارچوب هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۵، روز سه‌شنبه ۲۹ مهر ماه از ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه نقش‌جهان به مصاف هم می‌روند