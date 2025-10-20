به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، آئین بزرگداشت احمد پژمان، به همت دانشکده موسیقی با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه هنر ایران، صندوق اعتباری هنر و فرهنگسرای نیاوران و به دبیری بابک خضرایی، چهارشنبه ۳۰ مهر در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.

در این مراسم کمال تبریزی، محمدرضا تفضلی، حمیدرضا دیبازر، مهدی قاسمی و کارن کیهانی پیرامون فعالیت‌های احمد پژمان سخنرانی می‌کنند. همچنین قطعاتی از ساخته‌های وی از جمله «ای یار» و «آینه» توسط گروه کر شهر تهران به رهبری مهدی قاسمی، قطعه «سوران» از مجموعه دیورتیمنتو، (کوئینتت زهی به سرپرستی دانیال خلیفه) و قطعه «سیاناو» از مجموعه عیاران توسط ارکستر ساز‌های ایرانی به سرپرستی دانیال شاه‌محمدی نبی و قطعه سوم از مجموعه پارساوا با نوازندگی پیانو محمدجواد بهرامی، برای حاضران اجرا می‌شود.