بزرگداشت احمد پژمان در فرهنگسرای نیاوران
مراسم گرامیداشت یاد استاد احمد پژمان چهارشنبه ۳۰ مهرماه در فرهنگسرای نیاوران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
و به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، آئین بزرگداشت احمد پژمان، به همت دانشکده موسیقی با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه هنر ایران، صندوق اعتباری هنر و فرهنگسرای نیاوران و به دبیری بابک خضرایی، چهارشنبه ۳۰ مهر در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزار میشود.
در این مراسم کمال تبریزی، محمدرضا تفضلی، حمیدرضا دیبازر، مهدی قاسمی و کارن کیهانی پیرامون فعالیتهای احمد پژمان سخنرانی میکنند. همچنین قطعاتی از ساختههای وی از جمله «ای یار» و «آینه» توسط گروه کر شهر تهران به رهبری مهدی قاسمی، قطعه «سوران» از مجموعه دیورتیمنتو، (کوئینتت زهی به سرپرستی دانیال خلیفه) و قطعه «سیاناو» از مجموعه عیاران توسط ارکستر سازهای ایرانی به سرپرستی دانیال شاهمحمدی نبی و قطعه سوم از مجموعه پارساوا با نوازندگی پیانو محمدجواد بهرامی، برای حاضران اجرا میشود.