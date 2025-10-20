به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم در این مراسم با اشاره به اهمیت تامین برق برای مردم، صنعت و اقتصاد گفت: مدیریت مصرف باید در دستور کار قرار گیرد.

خسرو سامری گفت: ۲۰ درصد صرفه جویی باید جز اولویت‌ها باشد که در صورت اجرایی شدن میزان ۱۶۰ مگاوات در حوزه‌های مختلف صنعت، کشاورزی و مشترکان خانگی صرفه جویی صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه سرعت راه اندازی و تأسیس نیروگاه‌های خورشیدی در قم مطلوب است گفت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی مورد مطالبه‌ی جدی استاندار است و می‌تواند در سال‌های آینده راهگشا باشد.

مدیر عامل جدید شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: مدیریت مصرف و هوشمند سازی از مهم‌ترین برنامه هاییست که باید در قم پیاده شود.

امید رفیعی افزود: امیدواریم با حمایت و پیگیری استانداری و تلاش مسئولان و کارکنان اداره برق استان و همچنین همراهی مردم قم شاهد کمترین چالش‌ها در حوزه برق باشیم.

امید رفیعی پیش از این مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی بوده است.