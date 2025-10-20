فرمانده انتظامی استان یزد، از دستگیری هزار و ۲۱۵ نفر از اتباع خارجی غیرمجاز در استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان درباره این خبر اظهارکرد: ماموران پلیس استان یزد در راستای استمرار طرح جمع آوری اتباع خارجی غیر مجاز، طرح‌های پلیسی خود را به صورت شبانه روزی اجرا کردند.

وی گفت: ماموران انتظامی با هماهنگی قضائی، در یک هفته گذشته هزار و ۲۱۵ نفر از اتباع خارجی بدون مجوز را که در سطح شهر‌ها و روستا‌ها تردد داشته یا قصد ورود به استان یزد را داشتند دستگیر و برای طی مراحل قانونی، به اردوگاه تحویل دادند.

فرمانده انتظامی استان یزد افزود: همچنین در این عملیات‌ها شش دستگاه خودروی سواری و سه دستگاه موتورسیکلت توقیف شد.

سردار نگهبان ضمن تاکید بر همکاری شهروندان با پلیس برای برخورد با تردد اتباع غیرمجاز افزود: پلیس استان یزد در خصوص جمع آوری اتباع خارجی غیر مجاز، برابر وظایف ذاتی و قانونی خود عمل خواهد کرد.