کلیسای تاریخی «گریگوری استپانوس» واقع در ضلع جنوبی محوطه باستانی هگمتانه، پس از دو سال مرمت و بازسازی، بار دیگر آماده بازدید علاقمندان و گردشگران شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر پایگاه محوطه باستانی هگمتانه گفت: قدمت این کلیسا به دوران شاه سلطان سلیمان صفوی بازمی‌گردد و در دوره ناصرالدین‌شاه قاجار نیز مرمت‌هایی در آن انجام شده است.

حسن سلطانی افزود: این بنا در محله ارامنه محوطه هگمتانه قرار دارد و از سال ۱۳۱۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

او با اشاره به روند مرمت این اثر تاریخی تأکید کرد: به دلیل خستگی مصالح و تأثیر عوامل طبیعی، بخش‌هایی از بنا دچار ناپایداری و نشست شده بود و امکان بازدید از آن وجود نداشت، در این مدت، اشیای تزئینی و تابلو‌های داخل کلیسا به مخزن امن انتقال یافته و توسط مرمت‌کاران متخصص ترمیم و لایه‌برداری شدند.

مدیر پایگاه محوطه باستانی هگمتانه تصریح کرد: بر اساس سناریوی طراحی‌شده برای موزه کلیسا، اکنون تابلو‌ها در جای اصلی خود نصب شده و فضای بنا برای بازدید عمومی مهیا است.

سلطانی هزینه مرمت این اثر را طی سه سال گذشته بیش از شش میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود سه و نیم میلیارد تومان برای مرمت بنا، سال قبل از آن دو و نیم میلیارد تومان و امسال نیز ۲۵۰ میلیون تومان برای مرمت و نگهداری اشیا هزینه شده است.

این مسئول تأکید کرد: گرچه کلیسای گریگوری استپانوس اکنون آماده بازدید است، اما پایش و مراقبت از وضعیت سازه و مصالح آن همچنان ادامه دارد تا این یادگار ارزشمند تاریخی در بهترین شرایط حفظ شود.