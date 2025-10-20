پخش زنده
۲۳۰ میلیون دلار کالای تولیدی خراسان جنوبی در نیمه نخست امسال به کشور افغانستان صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: در نیمه نخست امسال ۴۳۵ میلیون دلار کالاهای صادر شده کشور از مرز خراسان جنوبی صادر شده است که از این رقم ۲۳۰ میلیون دلار به کالاهای خراسان جنوبی اختصاص دارد.
کوهگرد افزود: شمش آهن، ورقهای فلزی، سیمان، قیر، تخم مرغ، زعفران و صیفی جات از جمله کالاهای تولیدی خراسان جنوبی است که به کشور افغانستان صادر شده است.
به گفته وی صادرات قطعی کالاهای تولیدی خراسان جنوبی از گمرکات بیرجند، ماهیرود و گمرک مستقر در بازارچه مرزی ماهیرود در نیمه نخست امسال یک میلیون و ۴۲ هزار و ۵۶۹ تن کالا به ارزش ۲۳۰ میلیون و چهار هزار و ۶۸۵ دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۲۳ درصد از نظر ارزش و ۷۲ درصد از نظر وزن افزایش داشته است.