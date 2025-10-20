در روز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴، با انجام معاملات ارزی به ارزش معادل ۱۱۱ میلیون دلار توسط بازرگانان، مجموع ارزش معاملات بازار ارز تجاری از ابتدای سال تاکنون به رقم ۱۶ میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار رسید.

در جریان معاملات روز یکشنبه ۲۷ مهرماه، مجموع دادوستد‌های انجام‌شده در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران به تفکیک نوع ارز شامل ۵۹.۸ میلیون دلار، ۱۵۸.۳ میلیون درهم، ۳.۲ میلیون یورو، ۲۴.۵ میلیون یوآن، ۱۲ میلیون ین و ۷۰.۵ میلیون روبل بوده است که ارزش دلاری مجموع این معاملات معادل ۱۱۱ میلیون دلار برآورد می‌شود.

بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تا ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴، مجموع ارزش معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران به ۱۶ میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار رسیده است.

همچنین حجم کل معاملات در این بازه زمانی، به تفکیک نوع ارز شامل ۸ میلیارد و ۸۸۸ میلیون دلار، ۲۰ میلیارد و ۴۴ میلیون درهم، ۶۵۹ میلیون یورو، یک میلیارد روپیه، ۱۰۴ میلیون وون، ۷ میلیارد و ۲۶۸ میلیون یوآن، ۱۴۹ میلیون ین و ۲ میلیارد و ۶۰۹ میلیون روبل بوده است.