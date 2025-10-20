به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، موسوی‌افشار در نشست کارگروه مشترک اداره ثبت اسناد با بنیاد مسکن این شهرستان با اشاره به نقش محوری و اساسی مردم در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: با توجه به پایان اعتبار اسناد دفترچه‌ای قدیمی، ضروری است شهروندان هرچه سریع‌تر برای تبدیل اسناد منقول و قدیمی به اسناد تک‌برگ حدنگاری (کاداستری) اقدام کنند.

وی افزود: با استقبال گسترده مردم از اسناد تک‌برگ حدنگاری، انتظار می‌رود شهروندان از این فرصت استفاده کرده و به اخذ اسناد رسمی مالکیت تک‌برگ اقدام کنند.