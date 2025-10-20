پخش زنده
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک هریس از افزایش ۴۳ درصدی صدور اسناد مالکیت حدنگاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، موسویافشار در نشست کارگروه مشترک اداره ثبت اسناد با بنیاد مسکن این شهرستان با اشاره به نقش محوری و اساسی مردم در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: با توجه به پایان اعتبار اسناد دفترچهای قدیمی، ضروری است شهروندان هرچه سریعتر برای تبدیل اسناد منقول و قدیمی به اسناد تکبرگ حدنگاری (کاداستری) اقدام کنند.
وی افزود: با استقبال گسترده مردم از اسناد تکبرگ حدنگاری، انتظار میرود شهروندان از این فرصت استفاده کرده و به اخذ اسناد رسمی مالکیت تکبرگ اقدام کنند.