پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه طراحی و نقاشی با عنوان نقش ماندگار در شهرستان نور گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نمایشگاه انفرادی طراحی و نقاشی با عنوان «نقش ماندگار» در نگارخانه مجتمع فرهنگی و هنری سالن پیامبر اعظم (ص) شهرستان نور گشایش یافت.
در این نمایشگاه، مهدیه یحییپور هنرمند جوان، ۵۰ اثر هنری خود را در سبکهای تکسچر، رنگروغن و سیاهقلم در معرض دید علاقهمندان قرار داد.
یحییپور هدف از برگزاری این نمایشگاه را علاوه بر نمایش توانمندیهای هنری خود، مشارکت در امور خیرخواهانه عنوان کرد و گفت: ۲۰ درصد از فروش تابلوها به بیماران خاص اختصاص مییابد تا هنر علاوه بر نمایش زیبایی، نقشی انسانی نیز ایفا کند.
وی افزود: در این مجموعه تلاش کردم احساسات درونی و نگاه شخصیام به طبیعت و زندگی را از طریق رنگ و بافت به تصویر بکشم.
این نمایشگاه با استقبال خوب هنرمندان و علاقهمندان به هنرهای تجسمی روبهرو شد و بازدیدکنندگان، تنوع آثار و ترکیب خلاقانه تکنیکها را از ویژگیهای شاخص آثار این هنرمند دانستند.
نمایشگاه نقش ماندگار با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نور و آموزشگاه زنبق برگزار شد و تا یک هفته پذیرای علاقهمندان به هنر نقاشی و طراحی است.