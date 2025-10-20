معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی از مشوق‌های ویژه برای استقرار سریع‌تر واحد‌های دانش‌بنیان و همچنین حمایت از تولیدکنندگان انرژی خورشیدی در شهرک‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، بلالی دهکردی در جریان بازدید از شهرک صنعتی لیا، قزوین را یکی از استان‌های پیشرو در تولید انرژی خورشیدی معرفی کرد.

وی تاکید کرد که سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور، مشوق‌هایی را برای استقرار واحد‌های تولید انرژی خورشیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در نظر گرفته است.

معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی گفت: این مشوق‌ها شامل تسهیلات در زمینه اجاره و همچنین حق انتفاع از تأسیسات است که این امر انگیزه سرمایه‌گذاران را در این حوزه افزایش داده است.

وی افزود: واریزی‌هایی که ما داشتیم نشانگر این بود که شرکت استانی و سازمان صنایع کوچک، بحث حمایت از تولیدکنندگان انرژی خورشیدی را جدی گرفته‌اند؛ چه آنهایی که الزام قانونی برای تولید دارند و چه سرمایه‌گذاران جدید.

تنوع صنعتی و پتانسیل مرکزیّت استان

معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی گفت: سازمان شاهد تنوع واحد‌های صنعتی بوده که شامل خودروسازی، الیاف و خوشه‌هایی در امر قطعات خودرو و شیرینی‌جات می‌شود.

بلالی دهکردی این تنوع را نشان‌دهنده پتانسیل بالای سرمایه‌گذاری در قزوین دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به مرکزیتی که استان در کشور دارد و ارتباطاتی که با استان‌های همجوار برقرار می‌کند، از اقبال بالایی برخوردار است.

حمایت از دانش‌بنیان‌ها و توسعه زیرساخت‌ها

بلالی دهکردی در خصوص حمایت از واحد‌های فناورانه نیز اظهار داشت: واحد‌های صنعتی دانش‌بنیان برای استقرارشان اگر در یک بازه زمانی مشخصی زودتر به بهره‌برداری برسند، یک سری مشوقاتی در دستورالعمل‌ها هست که به عنوان مشوق پیش از سیلندر مورد حمایت سازمان و شرکت‌های استانی قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به اقبال بالای سرمایه‌گذاران، از فعال بودن مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان در توسعه شهرک‌ها خبر داد و گفت: امروز ما از سایتی بازدید کردیم که سطح هکتار برای توسعه در نظر گرفته شده بود و در همین کمیسیون ماده ۲۱، دو شهرک دیگر برای توسعه‌هایشان اقدام شد.

بلالی دهکردی، با تأکید بر اهلیت متقاضیان توسعه، بیان کرد که در مواردی که تقاضا بالا است و واحدی اثبات اهلیت کرده، واگذاری زمین‌های همجوار برای توسعه نیز صورت می‌گیرد و قزوین را واقعاً یکی از بهترین استان‌ها در امر جذب سرمایه‌گذاری معرفی کرد که این امر ناشی از همدلی مسئولین و استاندار است.