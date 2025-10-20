پخش زنده
امروز: -
سرپرست فرمانداری شهرستان اشنویه بر حمایت از هنرمندان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ سرپرست فرمانداری شهرستان اشنویه در نشستی صمیمی و سازنده با هنرمندان این شهرستان با حمایت از هنرمندان تأکید کرد.
این نشست به درخواست هنرمندان و پیگیری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان برگزار شد تا گامی برای رفع چالشهای حوزه فرهنگ و هنر برداشته شود.
در این نشست ابتدا تعدادی از هنرمندان با تشکر از تلاشگران عرصه فرهنگ و هنر، به کمبود بودجه و اعتبار برای حمایت از فعالیتهای فرهنگی و هنری و توجه به اجرای برنامههای فرهنگی و هنری اشاره و از بی توجهی مسئولان به برنامههای فرهنگی و هنری در چند سال گذشته انتقاد کردند.
در ادامه عبدالسلام مام عزیزی، سرپرست فرمانداری شهرستان اشنویه با اشاره به وجود فضای مساعد فرهنگی در این منطقه گفت: همه نهادها و دستگاهها باید از هنرمندان حمایت نموده و در این خصوص همکاری و همراهی لازم را داشته باشند.
مام عزیزی، با بیان اینکه ما درکنار هنرمندان خواهیم بود، به آنان قول مساعد داد تا در برنامههای هنری بیشتر از آنان استفاده شود.
در این نشست مقرر شد، ضمن تداوم جلسات با هنرمندان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامهریزی لازم را برای برگزاری همایشها و جشنوارههای مختلف انجام دهد.
در ادامه از محل اعتبارات شهرداری اشنویه ۲۰۰ میلیون تومان برای کمک به برنامههای هنرمندان تخصیص و علاوه بر آن مقرر شد، کمبودها و نواقصات اداره و سالن فرهنگ و ارشاد پیگیری و اعتبار لازم برای تعمیر و تجهیز آن لحاظ شود.