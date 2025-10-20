درخشش عشایر بردسکنی در جشنواره قوچ برتر خراسان رضوی
عشایر بردسکن در دومین جشنواره قوچ برتر خراسان رضوی، موفق به کسب رتبه برتر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس اداره امور عشایری شهرستان بردسکن گفت: عشایر بردسکن با ارائه پنج رأس قوچ اصیل در این جشنواره شرکت کردند و موفق شدند با کسب رتبه برتر، ظرفیتهای دامپروری منطقه را به نمایش بگذارند.
علی پناهنده اظهار کرد: در این رقابت، محمود مرمری از عشایر شهرستان بردسکن موفق شد عنوان قوچ برتر استان را کسب کند.
او با اشاره به اهمیت برگزاری چنین جشنوارههایی گفت: هدف از این برنامه، معرفی نژادهای برتر دامی، ارتقای بهرهوری تولید و حمایت از دامداران و عشایر استان است.
پناهنده تاکید کرد: این موفقیت نشاندهنده توانمندی عشایر بردسکن در حوزه دامپروری و نقش مؤثر آنان در تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار منطقه است.