عشایر بردسکن در دومین جشنواره قوچ برتر خراسان رضوی، موفق به کسب رتبه برتر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس اداره امور عشایری شهرستان بردسکن گفت: عشایر بردسکن با ارائه پنج رأس قوچ اصیل در این جشنواره شرکت کردند و موفق شدند با کسب رتبه برتر، ظرفیت‌های دامپروری منطقه را به نمایش بگذارند.

علی پناهنده اظهار کرد: در این رقابت، محمود مرمری از عشایر شهرستان بردسکن موفق شد عنوان قوچ برتر استان را کسب کند.

او با اشاره به اهمیت برگزاری چنین جشنواره‌هایی گفت: هدف از این برنامه، معرفی نژاد‌های برتر دامی، ارتقای بهره‌وری تولید و حمایت از دامداران و عشایر استان است.

پناهنده تاکید کرد: این موفقیت نشان‌دهنده توانمندی عشایر بردسکن در حوزه دامپروری و نقش مؤثر آنان در تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار منطقه است.