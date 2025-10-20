واحد نبض امید بیمارستان سینا همدان به منظور رصد بیماران ترخیصی بخش اعصاب و روان راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر بیمارستان فرشچیان سینا گفت: با توجه به اینکه این بیمارستان سالهاست با بهره گیری از روانپزشکان، روانشناسان و مددکاران به خدمات دهی به بیماران اعصاب و روان می‌پردازد لزوم یک واحد پیگیری درمان پس از ترخیص احساس می‌شد.

حمید رنجبران افزود: در این واحد با مداخلات تلفنی و حضوری پس از ترخیص بیماران در بحران به ویژه بیمارانی که اقدام به خودکشی داشته‌اند پیگیری می‌شوند تا از اقدام مجدد آنها جلوگیری شود این کار با استفاده از مشاوره، آموزش و آگاه سازی خانواده‌ها انجام می‌شود.

او تأکید کرد: در واحد نبض امید تلاش می‌کنیم افکار خودکشی مجدد و آسیب رسان را کاهش دهیم همچنین با جمع آوری اطلاعات و آمار دانسته‌های پژوهشی را پربارتر می‌کنیم.