مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان گفت: آتش سوزی هتل بین المللی اسپیناس آستارا که بر اثر رعایت نکردن الزامات فنی ایجاد شده بود، مهار شد، ۳ نفر هم مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، محمدعلی ویشکایی با اشاره به اینکه حوالی ساعت ۹ صبح امروز هتل بین المللی اسپینانس آستارا آتش گرفت گفت: این آتش سوزی با کمک نیرو‌های آتش نشانی، امدادی، هلال احمر و اورژانس مهار شد.

وی با بیان اینکه این حادثه فوتی نداشته است گفت: در این حادثه ۳ نفر مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان گفت: کارشناسان علت این حادثه را رعایت نکردن الزامات فنی حین کار اعلام کرده‌اند.