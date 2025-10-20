به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کارت نمایش یک بسته حاوی جعبه و شماری از کارت‌های برش‌خورده شخصیت‌های داستان است که برای اجرای نمایش خلاق استفاده می‌شود و به‌نوعی یک تئاتر کودک کاملا تعاملی و قابل استفاده در خانه و محیط‌های آموزشی به شمار می‌رود.

بر همین اساس کارت‌نمایش «آش ترب» به نویسندگی فائزه فیض شیخ‌الاسلام و تصویرگری زینب عبدالوهابی از سوی انتشارات کانون پرورش فکری برای گروه سنی بالای ۳ سال (نوباوه) تولید شده است.

آیین رونمایی این اثر ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ روز سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ در سالن «احمدرضا احمدی» کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید سیدحسن نصرالله، شماره ۲۶ برگزار می‌شود.

در مجموعه «آش ترب» با کمک فعالیت‌هایی، چون قصه‌گویی، نقاشی، حجم‌سازی و نمایش بازی، پیام‌های آموزشی از شکل شعارگونه خارج و همراه با بازی و سرگرمی به یک آموزش ماندگار و هنرمندانه تبدیل می‌شود.

مهم‌ترین ویژگی این نوع آموزش فعالیت گروهی و تعاملی مخاطبان است. این فعالیت در قالب همکاری آنها در کلاس درس و یا در مهد کودک‌ها و زیر نظر آموزگار و یا مربی صورت می‌گیرد و هم‌چنین می‌تواند با همراهی والدین در فضایی شاد، خلاقانه و آموزشی ساعت‌های پرکیفیتی را برای خانواده رقم بزند.

در این بسته کارت‌های اشخاص داخل نمایش‌نامه‌ها دیده می‌شود که مخاطبان می‌توانند با فرزندان خود نمایش را اجرا کنند.

در این برنامه قرار است مسئولان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به همراه نویسنده و تصویرگر اثر حضور داشته باشند.