وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان اسامی ۱۷ بازیکن دعوت شده برای شرکت در اردوی متصل به مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، باقر محمدی، بهزاد رسولی، مهدی رستمیها، حسین سبزی، محمدحسین درخشانی، مهدی اسدشیر، امیرحسین غلامی، سالار آقاپور، محمدحسین بازیار، علی خلیلوند، مسلم اولادقباد، مهدی کریمی، سجاد یوسفخواه، مسعود یوسف، حسین طیبی، سعید احمدعباسی و بهروز عظیمی بازیکنانی هستند که به این اردو دعوت شدهاند. کادر فنی برابر مقررات ۱۴ بازیکن را برای حضور در این مسابقات معرفی خواهد کرد.
ملیپوشان پس از برگزاری مسابقات هفته سیزدهم لیگ برتر و استراحتی یک روزه، ۲ آبانماه برای شرکت در اردوی متصل به اعزام، در مرکز ملی فوتبال حاضر خواهند شد.
اردوی تیم ملی زیر نظر وحید شمسایی، دیوید راموس، محمود خورکچی، محمد طاهری و کاظم صادقی تا ۸ آبان ادامه دارد.