بازگشت ۳۷ واحد صنعتی راکد به مدار تولید در استان
استاندار ایلام گفت: ۳۷ واحد صنعتی استان در یک سال گذشته تاکنون با رفع مشکلات و موانع تولیدی به چرخه کار و فعالیت بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در بازدید از کارخانه قند شهر ایلام با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب مبنی بر سرمایهگذاری برای تولید اظهار داشت: دولت چهاردهم همه کوشش خود را در راستای تحقق این امر به کار گرفته و با اعطای تسهیلات سرمایه در گردش و استمهال بدهیها در یکسال گذشته ۳۷ واحد راکد استان دوباره فعالیت خود را از سر گرفتهاند.
وی با اشاره به بازدیدهای میدانی از روند فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی استان افزود: مشکلات این کارخانهها در نشستهای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه اشتغال مطرح و راهکارهای لازم برای حل آنها با هماهنگی بانکهای عامل و دستگاههای ذیربط اتخاذ خواهد شد.
استاندار ایلام با اشاره به اعتبارهای در نظر گرفته شده سفر استانی خرداد گذشته رئیس جمهور و هیات دولت به ایلام اضافه کرد: ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در این سفر برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی مصوب شد که در کوشش خواهیم کرد با جذب کامل، این اعتبار را برای سرمایه ثابت و در گردش صنایع مشکلدار با اولویت واحدهای دارای بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی اختصاص دهیم.
کرمی با اشاره به بازدید از کارخانه قند ایلام یادآور شد: مشکلات این واحد در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح و در این بازدید نیز به صورت میدانی این مسائل مطرح شد تا ضمن برطرف کردن آنها زمینه توسعه این مجموعه را فراهم آوریم.
وی اضافه کرد: این واحد فعالیت خود را از سال ۱۳۷۵ آغاز و با تولید روزانه پنج تن قند زمینه اشتغال ۳۰ نفر را فراهم کرده است.
۴۷۹ واحد تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری با سرمایهگذاری ۲۸۰ هزار میلیارد ریال و نزدیک به ۱۰ هزار نفر اشتغالزایی در استان ایلام وجود دارد که ۷۰ درصد آنها فعال و نیمه فعال است.
۹ طرح صنعتی با سرمایهگذاری یک هزار و ۵۰ میلیارد ریال و پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصدی نیز در استان در دست اجرا است.
گفتنی است یکی از اصلیترین اهداف تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تثبیت اشتغال موجود و فراهم آوردن شرایط برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید است.