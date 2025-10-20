به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، عباس میر احمدی گفت: علاوه بر رتبه اول در تولید بادام وماهیان سردابی، رتبه سوم تولید سیب‌زمینی، رتبه چهارم در تولید عدس و لوبیا، و رتبه هشتم تولید قارچ خوراکی کشور به چهارمحال و بختیاری اختصاص یافته است.

وی افزود: بخش کشاورزی سهم ۲۱ درصدی از تولید ناخالص داخلی استان را به خود اختصاص داده است، که این رقم در مقایسه با سهم ۱.۴ درصدی ارزش کل تولیدات کشاورزی استان از GDP (معیار پولی برای اندازه‌گیری کل ارزش بازار) کشور، نشان‌دهنده اهمیت حیاتی این حوزه در ساختار اقتصادی چهارمحال و بختیاری است.