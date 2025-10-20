پخش زنده
انفجار نارنجک دستی در مسجدی در استان پروان افغانستان دستکم ۹ زخمی برجای گذاشت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، فرماندهی پلیس استان پروان امروز در خبرنامهای اعلام کرد: این رویداد شب گذشته هنگام اقامه نماز در داخل مسجدی در شهرستان «شینوار» استان پروان رخ داد که براثر آن، ۹ نفر زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.
سخنگوی فرماندهی پلیس پروان اعلام کرد: این انفجار زمانی روی داد که فرد حامل نارنجک دستی آن را به زمین انداخت.
هنوز جزئیات بیشتری درباره این رویداد منتشر نشده است.
همچنین روز گذشته وزارت کشور افغانستان از کشف و ضبط دهها عدد مین و مهمات در عملیات نیروهای افغان در استان پروان خبر داده بود.