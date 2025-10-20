به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامرضا زادمهر در نشست مشترک پایش و ارزیابی سلامت آب آشامیدنی که رؤسای مرکز بهداشت و اداره آبفا دزفول برگزار شد، با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر سلامت آب اظهار کرد: سرعت انتشار بیماری‌های منتقله از طریق آب و غذا به‌مراتب بالاتر از بیماری‌های تنفسی و سایر بیماری‌هاست، ازاین‌رو، مرکز بهداشت دزفول با توجه به رسالت ذاتی خود، به‌صورت شبانه‌روزی سلامت آب آشامیدنی و وضعیت دفع فاضلاب را رصد می‌کند.

وی افزود: در شش‌ماهه نخست امسال بیش از ۱۸ هزار کلرسنجی و یک‌هزار و ۳۵ آزمایش میکروبی از آب آشامیدنی در سطح شهرستان انجام شده که بیانگر نظارت دقیق و مستمر بر کیفیت آب مصرفی شهروندان است.

حسین سعادتی فر، مدیر آبفا منطقه دزفول در این نشیت با اشاره به اقدامات مؤثر انجام‌شده در حوزه آب و فاضلاب شهرستان گفت: در ماه‌های اخیر دستاورد‌های قابل توجهی از جمله خودکفایی در تولید درب‌های بتونی منهول، کاهش سرقت درب منهول‌ها، تسریع در رفع شکستگی‌ها، افزایش چاه‌های تأمین آب شرب، ارتقای شاخص اتصال شبکه فاضلاب شهری و ملی شدن برخی طرح‌ها... حاصل شده است.

در این نشست، رؤسای مرکز بهداشت و آبفا از شهروندان خواستند در صورت مشاهده هرگونه شکستگی یا نشت آب، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۲۲ آبفا و سامانه ۱۹۰ مرکز بهداشت دزفول گزارش دهند تا از بروز طغیان بیماری‌های منتقله از طریق آب و غذا پیشگیری شود.

زادمهر در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان اداره آبفا، بر اهمیت نقش بهورزان و بازرسان بهداشت محیط در پایش سلامت آب تأکید کرد و گفت: اندازه‌گیری روزانه کلر با همکاری بهورزان، نمونه‌برداری‌های میکروبی توسط بازرسان بهداشت محیط و برگزاری کمیته‌های ماهیانه با حضور آبداران از جمله اقدامات مستمر مرکز بهداشت برای حفظ سلامت آب آشامیدنی است.