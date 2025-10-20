به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، میترا لبافی سردبیر گروه کتاب خبرگزاری با حضور در این برنامه ، جزئیاتی را از رویدادهای حوزه نشر ارائه کرد .

اولین خبر به کلید خوردن برنامه های هفته کتاب اختصاص داشت که زمان آن به صورت دقیق مشخص نیست اما گمانه زنی ها از شروع هفته کتاب در ۲۴ آبان حکایت می کند .

هفته کتاب امسال نیز در راستای عدالت فرهنگی از استان فارس کلید می خورد .

خبربعدی درباره کامران فانی ( کتابدار و مترجم پیشکسوت ) بود که بعد از چند سال بی خبری ، در خانه سالمندانی در کرج پیدا شد .

خبرهای تکمیلی حکایت از پیگیری رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهادهای فرهنگی درباره وضعیت آقای فانی دارد که در نهایت با مرخص شدن وی از بیمارستان و بهبود وضعیت جسمانی اش همراه بود .

انتشار کتابهای جدید در حوزه دفاع مقدس از جمله زندگی ، رزمندگی درروایت فتح که به جبهه های فرهنگی می پردازد از دیگر خبرهای این بسته گزارشی بود .

ادامه خبرهای کتابی سلام خبرنگار به ترجمه کتاب «زیبا صدایم کن » در ترکیه اختصاص داشت .

کتابی نوشته فرهاد حسن زاده که براساس آن فیلمی سینمایی هم ساخته شده است .

خبر آخر نیز به نمایشگاه کتاب بجنورد می پرداخت که این روزها در حال برگزاری است .

این نمایشگاه ، اولین نمایشگاه استانی در دولت چهاردهم به شمار می رود .