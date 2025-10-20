پخش زنده
در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، شرکت توزیع نیروی برق استان یزد موفق به کشف و جمعآوری ۶۵ مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز و ۴۹۱ دستگاه استخراج ارز غیر مجاز در یزد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، شرکت توزیع نیروی برق استان یزد موفق به کشف و جمعآوری ۶۵ مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز و ۴۹۱ دستگاه ماینر شد؛ تجهیزاتی که مصرف برق آنها معادل مصرف برق بیش از هزار خانوار ایرانی بوده است.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، با اعلام این خبر گفت:از مجموع دستگاههای کشفشده، ۱۹۴ دستگاه در واحدهای مسکونی، ۱۲۵ دستگاه در واحدهای صنعتی، ۱۰۸ دستگاه در مراکز تجاری، ۵۶ دستگاه در بخش کشاورزی و ۳ دستگاه در واحدهای عمومی شناسایی شدهاند.
حجتی مقدم افزود: از بین این موارد، ۸۴ مرکز غیرمجاز با گزارشهای مردمی کشف شدهاند که نشاندهنده همکاری مؤثر شهروندان در مقابله با مصرف غیرقانونی برق است.
حجتی مقدم در ادامه گفت:به منظور تشویق مردم برای همکاری بیشتر، میزان پاداش گزارشدهندگان افزایش یافته و شهروندان میتوانند با ارسال پیامک به سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱، موارد مشکوک را اعلام کنند. مبلغ پاداش نیز تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان قابل پرداخت است.