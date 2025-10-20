به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل بهزیستی استان در آئین جشن همدلی با حضور استاندار که به صورت وبیناری همزمان با سراسر کشور برگزار شد گفت: ۳ هزار و ۴۵۹ سری جهیزیه در سراسر کشور به مددجویان بهزیستی اهدا شد که سهم خراسان جنوبی ۵۰ سری بود.

گازرانی افزود: این جهیزیه‌ها شامل یخچال، گاز، کمد، پتو، لوازم آشپزخانه، سرویس ظرف، لباسشویی، بخاری و پنکه است و ارزش هر سری جهیزیه ۵۰ میلیون تومان است.

هاشمی استاندار هم ضمن قدردانی از خیران در تامین جهیزیه از مسئولان خواست در خصوص جذب و به کارگیری معلولان بنا به قانون اقدام کنند.