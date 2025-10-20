در نخستین روز پیکار‌های کشتی فرنگی کمتر از ۲۳ سال قهرمانی جهان، نمایندگان وزن ۷۷ و ۸۷ کیلوگرم کشورمان در مبارزه نخست خود به پیروزی رسیدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات کشتی فرنگی کمتر از۲۳ سال قهرمانی جهان از امروز در شهر نوی ساد صربستان آغاز و تا پنجشنبه اول آبان ادامه خواهد داشت.

در روز نخست این پیکار‌ها، امروز مسابقات مقدماتی چهار وزن ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ برگزار خواهد شد.

در وزن ۷۷ کیلوگرم اهورا بویری دارنده مدال نقره جوانان جهان در دور نخست با نتیجه ۱۴ بر ۴ روکاس سپیوسکاس از لیتوانی را شکست داد. وی در دور بعد با یلدوس کاملوف از قزاقستان مبارزه می‌کند.

در وزن ۸۷ کیلوگرم غلامرضا فرخی دارنده طلای پیکار‌های قهرمانی سال ۲۰۲۴ جهان در کرواسی (وزن ۸۲ کیلوگرم) در دور نخست لاچین والیف از جمهوری آذربایجان را با نتیجه ۸ بر صفر شکست داد و در دور دوم با علیمجانوف از ازبکستان پیکار می‌کند.

در وزن ۶۳ کیلوگرم که ۲۴ کشتی‌گیر شرکت کرده‌اند، محمدجواد ابوطالبی دارنده مدال برنز جوانان جهان، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با برنده مبارزه میان باباشوف از جمهوری آذربایجان و توکوهیچا از ژاپن کشتی می‌گیرد.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم که ۲۱ نفر حضور دارند، فردین هدایتی دارنده طلای امید‌های جهان پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با چیلاشویلی از گرجستان مبارزه می‌کند.