به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در جمع کارکنان پست گیلان با قدردانی از تلاش‌های بی وقفه کارکنان پست و خدمات رسانی آنها به مردم گفت: امروز کار پست تنها به چیزی که در ذهن‌ها است محدود نمی‌شود بلکه با گسترش جوامع وارتباطات اجتماعی دامنه فعالیت پست هم گسترش یافته است.

آیت الله فلاحتی همچنین به با بیان اینکه تلاشگران پست با کم‌ترین هزینه و کوتاه‌ترین زمان مرسولات و محصولات مورد نیاز مردم را ارسال می‌کنند افزود: هم افزایی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند پست را در این مسیر یاری دهد.

وی همچنین با تاکید برتمرکز بر گسترش تجارت الکترونیک افزود: میتوان با بهره گیری از این ظرفیت و همچنین برند سازی محصولات گیلانی به اقتصاد و توسعه پایدار استان هم کمک کرد.

محمد حسین هوشنگی مدیر کل پست گیلان هم در این نشست با بیان اینکه پست گیلان امسال رتبه نخست را در بین دستگاه‌های اجرایی کشور کسب کرد گفت: در نیمه نخست امسال ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار مرسوله از گیلان عبور کرده که ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار مرسوله از استان ارسال و دو میلیون و ۴۰۰ هزار مرسوله هم به استان وارد شده است.