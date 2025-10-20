به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی تنگسیری اظهار کرد: نصب یک دستگاه پمپ ۶ اینچ ۱۵ کیلووات در ایستگاه پمپاژ A۱ در بندر امام خمینی با تلاش مضاعف کارکنان تلاشگر اداره آب و فاضلاب این شهر انجام شد.

وی افزود: به منظور آمادگی این تلمبه خانه برای بارش‌ها احتمالی، پمپ ۶ اینچ وارد مدار بهره برداری قرار گرفت و بر روی خط ۲۵۰ میلیمتری نصب گردید تا مشکلی برای شهروندان ایجاد نشود.

تنگسیری تصریح کرد: بیشترین مشکلات پمپ‌ها گیر کردن اشیاء و اجسام شناور در فاضلاب به درون پروانه پمپ‌ها است و به افرادی که رعایت نمی‌کنند یادآوری می‌کنیم که شبکه و منهول فاضلاب زباله دانی نیستند.